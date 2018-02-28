МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

28.02.2018 17:56
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева. По его словам, МОК не нашёл положительных допинг-проб у российских спортсменов.

 «Все результаты проверок наших спортсменов показали их "чистоту". Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.

Напомним, членство Олимпийского комитета России было приостановлено 5 декабря 2017 года, за два месяца до старта зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Решение было принято по итогам расследования допинговых нарушений комиссиями Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Они пришли к выводу, что в России существует система государственного вмешательства в антидопинговую систему.

По решению МОК российская сборная выступала на Олимпиаде под нейтральным флагом, а курирующий спорт вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранён от Игр.

Фото: 
РБК
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