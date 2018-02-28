Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева. По его словам, МОК не нашёл положительных допинг-проб у российских спортсменов.

«Все результаты проверок наших спортсменов показали их "чистоту". Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.

Напомним, членство Олимпийского комитета России было приостановлено 5 декабря 2017 года, за два месяца до старта зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Решение было принято по итогам расследования допинговых нарушений комиссиями Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Они пришли к выводу, что в России существует система государственного вмешательства в антидопинговую систему.

По решению МОК российская сборная выступала на Олимпиаде под нейтральным флагом, а курирующий спорт вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранён от Игр.