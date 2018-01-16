МОК рассмотрит вопрос использования символики СССР атлетами из России

Вопрос об использовании символики СССР российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане будет решать специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по атлетам из России, со ссылкой на пресс-службу организации пишет РИА Новости.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в своё время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили в Международном олимпийском комитете.

Ранее пользователи соцсетей выступили с предложением приехать на ОИ-2018 в Пхёнчхан с флагом и гимном СССР после запрета на использование атлетами символики России, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, исполком МОК принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду 2018 года под олимпийским флагом 5 декабря 2017 года при выполнении определённых условий и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК. При этом на церемониях награждения российских спортсменов будет играть олимпийский гимн.