Многострадальное футбольное поле на стадионе «Спутник» восстановят до конца лета

Разрушенное 6 лет назад футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Спутник» на Вагонке полностью восстановят и сдадут в эксплуатацию к концу августа. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе тагильской мэрии. Работы по приведению в порядок объекта начались ещё весной. Но подрядчику, которым по итогам торгов стала компания «Строй Регион», пришлось столкнуться с рядом сложностей при восстановлении поля. Одна из них касалась проблемного функционирования дренажной системы.

«Она оказалась в нерабочем состоянии и не позволяла отводить лишнюю воду, которая скапливалась под искусственным покрытием. Вместе с проектировщиками удалось найти техническое решение, которое позволит устранить существующие проблемы», — отметил директор компании «Строй Регион» Александр Шилов.

В ближайшее время подрядчики установят 148 метров новых лотков для сброса воды и смонтируют дополнительные дренажные трубы. После этого на футбольном поле будет сформирован так называемый «слоёный пирог» из щебня, искусственного покрытия и смеси гранулята с кварцевым песком. На стадионе подрядчик установит также спортинвентарь и скамьи для запасных игроков. Напомним, сумма контракта составила 14,4 млн рублей. После сдачи объекта в эксплуатацию «Строй Регион» будет выполнять гарантийные обязательства в течение 5 лет.

Спортшкола «Спутник» осталась без футбольного поля в 2014 году. Тогда арену решили отремонтировать, чтобы площадка стала домашней для ФК «Урал» из Екатеринбурга. С поля сняли травяное покрытие, но к этому моменту клуб решил завершить сезон на стадионе «Геолог» в Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены были тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали проблему на всех уровнях, но поддержки нигде не получили. Отчаявшись, тренеры спортшколы олимпийского резерва «Спутник» накануне президентских выборов подали уведомление о митинге против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха», но после разговора с руководителем аппарата мэрии Нижнего Тагила Андреем Лендой его отменили. Позже экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал футболистам восстановить травяное покрытие на стадионе УВЗ «Спутник» в 2018 году, но своё обещание не сдержал. И лишь в июне 2019 года на оргкомитете по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам наконец изыскать необходимые средства на восстановление газона на стадионе «Спутник». После этого городу выделили 14,4 млн рублей.

Отметим, сам объект находится в ведении «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), а МБУ СШОР «Спутник» относится к муниципалитету.