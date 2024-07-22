Многодетная мама из Нижнего Тагила просит главу СК РФ Александра Бастрыкина подключиться к расследованию её уголовного дела 

Многодетная мама из Нижнего Тагила Анна Кафман обратилась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. В своём видеообращении она жалуется на плохую работы сотрудников полиции и просит подключиться к расследованию уголовного дела, утверждая, что её семью уже несколько лет преследуют лесорубы, деятельность которых она остановила в 2019 году.

Напомним, семья Кафман переехала в Балакино из Белоруссии в 2016 году. По соседству с их домом находилась лесопилка, которая работала круглый год, чем доставляла неудобство из-за повышенного уровня шума. Летом 2019 года через Роспотребнадзор семье Анны удалось добиться закрытия производства, а его хозяин был привлечён к административной ответственности. Летом 2019 года, по словам пострадавшей, неизвестные облили легковоспламеняющейся жидкостью автомобили Hummer и ВАЗ-2109 и подожгли. Женщина считает, что это была месть соседей за то, что её семья добилась закрытия незаконной лесопилки. Осенью того же года начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров взял под личный контроль раскрытие дела.

В видеообращении к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину Анна Кафман рассказала, что, по её мнению, сотрудники полиции не расследуют их дело, не проводят никаких следственных действий, а свидетели умалчивают. После каждого ходатайства на них оказывается давление через детей, так как полиция отправляет к их семье сотрудников ПДН. Также она добавила, что к ним с угрозами приезжала группа из семи рецидивистов, которые были судимы по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ.

«К нам приезжает группа лиц из семи человек, ранее судимых по тяжким статьям УК РФ, к нам в дом вламываются, чтобы избить, за нами следят в лесу, нанимают мигрантов, с целью физической расправы в отношении нас. Детей затравливают собаками, возле здания суда нам прокололи у машины четыре колеса, но уголовные дела не возбуждены, никаких противоправных действий не усмотрено. Обращаюсь к вам, чтобы остановить полицейский беспредел. Показания наши не записываются, так как мы их даём. Материалы дела искажены, много чего из него пропало. Очень вас прошу помочь нам, избавить наших детей от травли и страха», — говорит Анна в видеообращении.

Информацию о бездействии сотрудников МВД в полиции опровергают.

«Причастность гражданина, который, по мнению заявительницы, виновен в совершении преступления, не установлена. В полиции в рамках уголовного дела проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению лиц, причастных к преступлению», — сообщили URA.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым доложить по доводам обращения, а также о принятых ранее процессуальных решениях по сообщениям заявителя.