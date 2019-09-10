Ибрагим Абдулкадыров взял под личный контроль раскрытие поджога двух автомобилей у многодетной семьи в селе под Нижним Тагилом

Раскрытие поджога автомобилей Hummer и ВАЗ-2109, принадлежащих многодетной семье, находится под личным контролем начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе полиции. В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 29 августа в селе Балакино под Нижним Тагилом. По словам пострадавшей Анны Кафановой, неизвестные облили легковоспламеняющейся жидкостью автомобили Hummer и ВАЗ-2109 и подожгли. Женщина считает, что это была месть соседей за то, что её семья добилась закрытия незаконной лесопилки, принадлежащей местному жителю Андрею В. Также женщина утверждала, что полиция и МЧС недобросовестно выполняют свои обязанности. В частности, по словам Кафановой, не были опрошены её соседи и не взята на экспертизу пластиковая бутылка, в которой могла находиться горючая жидкость.
«На самом деле при поступлении сообщения в полицию на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, был проведён тщательный осмотр, также на месте работал кинолог со служебно-розыскной собакой. В ходе дополнительного осмотра пластиковая бутылка, о которой говорит потерпевшая, изъята и направлена на исследование. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Сотрудники полиции в тот же день опросили не только заявительницу, но и соседей, в отношении которых потерпевшие высказали свои подозрения. Мужчина выразил готовность дать показания на детекторе лжи, и при необходимости такая процедура будет проведена в рамках возбуждённого уголовного дела. Продолжая работу по раскрытию преступления, сотрудники полиции уже опросили более 30 жителей села и дачников, а также граждан, проживающих в близлежащих районах. Первостепенная задача сотрудников полиции — установить истинных виновников совершённого преступления, собрав неопровержимую доказательственную базу», — пояснили в полиции.