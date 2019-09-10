Ибрагим Абдулкадыров взял под личный контроль раскрытие поджога двух автомобилей у многодетной семьи в селе под Нижним Тагилом

Раскрытие поджога автомобилей Hummer и ВАЗ-2109, принадлежащих многодетной семье, находится под личным контролем начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе полиции. В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 29 августа в селе Балакино под Нижним Тагилом. По словам пострадавшей Анны Кафановой, неизвестные облили легковоспламеняющейся жидкостью автомобили Hummer и ВАЗ-2109 и подожгли. Женщина считает, что это была месть соседей за то, что её семья добилась закрытия незаконной лесопилки, принадлежащей местному жителю Андрею В. Также женщина утверждала, что полиция и МЧС недобросовестно выполняют свои обязанности. В частности, по словам Кафановой, не были опрошены её соседи и не взята на экспертизу пластиковая бутылка, в которой могла находиться горючая жидкость.