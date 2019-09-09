В селе под Нижним Тагилом у многодетной семьи сожгли Hummer и «девятку». Хозяева автомобилей обвиняют соседей в мести за закрытие нелегальной лесопилки

Полиция и МЧС выясняют обстоятельства поджога двух автомобилей у многодетной семьи в селе Балакино. Инцидент произошёл в ночь на 29 августа. По словам пострадавшей Анны Кафановой, неизвестные облили легковоспламеняющейся жидкостью автомобили Hummer и ВАЗ-2109 и подожгли. Женщина считает, что это была месть соседей за то, что её семья добилась закрытия незаконной лесопилки, принадлежащей местному жителю Андрею В.

Семья Кафановых переехала в Балакино из Белоруссии около трёх лет назад. По соседству с их домом находилась лесопилка, которая работала круглый год, чем доставляла неудобство из-за повышенного уровня шума. Летом 2019 года Кафановым через Роспотребнадзор удалось добиться закрытия производства, а его хозяин был привлечён к административной ответственности.

«В ту ночь один из наших соседей увидел, что после поджога от наших автомобилей убегали двое мужчин. Он опознал в них Андрея В. и его родственника. Но полиция пока их даже не опросила. Под автомобилем я нашла пластиковую бутылку, в которой, скорее всего, находилась горючая жидкость, которой облили машины. Эту бутылку пожарные пропустили и не изъяли», — пояснила АН «Между строк» Анна.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что решение о возбуждении уголовного дела о поджоге пока не принято, поскольку в полицию ещё не поступило заключение пожарно-технической экспертизы.