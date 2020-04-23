«Много популистского и поверхностного»: Песков высказался о предложенных Навальным «5 шагах для России»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ознакомился с инициативой Алексея Навального «5 шагов для России». По его мнению, там много популистских и поверхностных предложений, передаёт «Дождь».

«Я не знаю, ознакомились ли другие в Кремле, — очень много предметных дел. Но я посмотрел. Очень много популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики. Что, впрочем, объяснимо определённым уровнем такой поверхностной компетенции или, даже бы я сказал, отсутствием должного уровня компетенции упомянутых составителей этого документа», — заявил Песков.

Напомним, 20 апреля политик Алексей Навальный объявил о запуске кампании «5 шагов для России», в рамках которой потребовал начать прямые выплаты гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса. По его мнению, необходимо каждому взрослому выплатить по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на каждого ребёнка. Навальный также предлагает отменить плату за ЖКХ на время пандемии, отменить налоги для малого бизнеса сроком на год и направить 2 триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу.

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