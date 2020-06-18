Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в России наблюдается «устойчивое снижение темпов прироста случаев заражения коронавирусом», пишет «Интерфакс».

Мишустин отметил, что последние два дня число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране каждые сутки ниже 8 тысяч. По его словам, темп прироста замедлился и установился на уровне 1,4%. Премьер-министр также сообщил, что в 53 российских регионах идёт первый этап снятия ограничений по коронавирусу, а восемь регионов уже перешли ко второму этапу. Ослабление ограничений, связанных с пандемией, не приводит к росту числа заражений коронавирусной инфекцией, утверждает он.

Напомним, за последние сутки в России было выявлено 7790 случаев заражения коронавирусом.

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