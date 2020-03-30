Мишустин предложил распространить введённый в Москве всеобщий режим самоизоляции на всю Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами попросил регионы проработать введение мер по борьбе с распространением коронавируса, аналогичных принятым в Москве, пишет «Интерфакс».

«Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что принятые в Москве и Подмосковье меры — это «логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом».

Напомним, мэрия Москвы объявила с 30 марта режим полной самоизоляции для жителей города: предполагается, что москвичи смогут покидать квартиры только в строго определённых случаях — например, чтобы доехать до работы или дойти до ближайшего магазина. Контролировать режим всеобщей самоизоляции, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, будет «умная система контроля». По данным источников, каждый житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы и заявить, где он сейчас фактически живёт. После этого каждому жителю выдадут QR-код — эти коды и будут теми пропусками для выхода из дома, о которых в своём обращении сказал Собянин. Их нужно будет предъявлять полиции по требованию.

Аналогичные меры приняли власти Московской области. 30 марта о введении всеобщего режима самоизоляции объявила и Мурманская область.

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