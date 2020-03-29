Жителям Москвы запретили покидать свои дома без крайней необходимости

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей города из-за пандемии коронавируса. Он начнёт действовать с 30 марта. Об этом 29 марта сообщил в своём блоге мэр города Сергей Собянин.

Покидать жильё можно будет в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. Также граждане смогут покидать свои дома при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

«В течение ближайшей недели будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — цитирует Собянина ТАСС.

Помимо этого, москвичей обязали при выходе из дома соблюдать полутораметровую дистанцию. Все организации и предприятия должны будут обеспечить условия для социального дистанцирования. Речь идёт о нанесении разметки или установлении специального режима посещения.

«Находясь на улицах, в магазинах, в транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра. Исключение — только поездки на такси», — уточнил Собянин.

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