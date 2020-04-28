Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить план по смягчению ограничений из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля разработать концепцию по смягчению или снятию введённых карантинных ограничений, пишет «Интерфакс».

Речь идёт о смягчении и снятии ограничений «в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ».

Кроме того, Минздраву и Роспотребнадзору до 30 апреля поручено «при определении субъектов Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и доведении до таких субъектов Российской Федерации нормативов по объёму коечного фонда для лечения больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией представить расчёты увеличения таких нормативов с применением повышающих коэффициентов для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, и городов с населением свыше 1 миллиона человек с учётом различных сценариев развития пандемии новой коронавирусной инфекции на территории указанных субъектов Российской Федерации и городов».

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 93 558 человек.

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