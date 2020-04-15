МинЖКХ назвало даты завершения отопительного сезона в Свердловской области

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал приблизительные сроки завершения отопительного сезона в регионе, пишет E1.ru.

«Мы рассматривали возможность завершить его раньше, но сейчас опять пришло похолодание. Это решает администрация города. Если в течение пяти дней средняя температура превышает +8 °С, то у них есть право отключить отопление. Предпосылок к тому, что в этом году это произойдёт значительно раньше, нет. Вероятно, не раньше чем в первых числах мая», — прокомментировал Николай Смирнов

Также он рассказал, что в апреле — мае собираемость платежей за услуги ЖКХ снизится на 20–25%: по словам министра, в этот период не будут отключать свет и воду за долги, пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг не будут начисляться до конца года, но оплачивать услуги надо своевременно.

«Ситуация в разных семьях разная, но нужно оплачивать, потому что коммунальные услуги — это длинная цепочка. Если не платить даже месяц, это более 20 миллиардов рублей. А откуда вырабатывается тепло? Это уголь, это газ. Они обязаны закупить газ и уголь, это зарплата шахтёров, газовиков. Если не платить по квитанциям, будет задолженность по оплате у шахтёров, слесарей, дворников, уборщиц. Неоплата приведёт к тому, что мы с вами окажемся в непростой ситуации перед началом нового отопительного сезона», — сказал министр.

Смирнов подчеркнул, что во время вынужденной самоизоляции приборы учёта не считают ресурсы по тарифу выходного дня и потребителям услуг ничего не будут компенсировать.

«Эти дни, которые объявлены карантином или самоизоляцией, — не выходные дни, это дни, когда мы не работаем, но не выходные. Выходные дни определены федеральным законодательством. Изменения тарифов не будет. Да и перепрограммирование приборов учёта в одну и другую сторону "съест" всю экономию. Мы понимаем, что выше расход ресурсов, но всё-таки давайте более экономно относиться к ресурсам. Никто компенсировать не будет», — сказал Смирнов.

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