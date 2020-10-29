Минздрав запретил жителям общежитий и коммуналок лечиться от коронавируса на дому

Министерство здравоохранения России внесло изменения в приказ «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции», согласно которым лечение коронавируса на дому теперь возможно только в случае выполнения определённых условий, пишет ЕАН.

Больной коронавирусом может лечиться дома только в том случае, если у него есть возможность находиться в отдельной комнате, а в квартире нет пожилых людей. Лечиться от коронавирусной инфекции в общежитии или коммунальной квартире теперь нельзя.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе: вводится запрет на проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00, хозяевам точек общепита и служб такси необходимо оснастить салоны и помещения защитными экранами и перегородками. Кроме того, Куйвашев обязал жителей региона носить маски в транспорте, лифтах, на парковках.