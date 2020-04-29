Минздрав закупил 100 аппаратов ИВЛ для больниц Екатеринбурга и Нижнего Тагила

Министерство здравоохранения Свердловской области приобрело 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Аппараты будут распределены между городской инфекционной больницей Нижнего Тагила и городскими больницами № 40 и № 6 Екатеринбурга. Медицинскую технику привезли в Свердловскую область накануне вечером, эта партия позволит завершить мобилизацию медицинских учреждений для лечения больных коронавирусом, отметили в штабе.

Позже на Урал прибудет ещё партия из 100 аппаратов ИВЛ, купленных главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным. Кроме того, сегодня в Кольцово приземлился четвёртый самолёт с гуманитарным грузом средств защиты из Китая, закупленным уральскими промышленниками для помощи врачам Свердловской и Челябинской областей.

В Свердловской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось ещё 90 случаев коронавирусной инфекции — новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Кроме того, по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердилось на базе «Остров сокровищ», где находятся вернувшиеся из-за границы, и в санатории «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска. Всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».