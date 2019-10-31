Минздрав зафиксировал сокращение числа врачей в 54 регионах России

В 2018 году в 54 регионах России сократилось количество врачей, со ссылкой на справку Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах пишет РБК.

Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показала Бурятия, там число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499 человек. На втором месте Новосибирская область с 58%, там из 11 тысяч врачей осталось 4613. Также в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (сокращение на 17,3%) области и Якутия (сокращение на 17,2%).

Кроме того, в 46 регионах зафиксирован отток докторов первичного звена. В первой пятёрке регионов по худшей динамике находятся Новосибирская область и Бурятия — в этих регионах произошло сокращение врачей первичного звена на 60 и 61% соответственно. На третьем месте Красноярский край — сокращение с 5860 до 4971, далее идут Кемеровская область и Якутия.

Однако в целом за прошлый год число врачей в стране выросло — увеличение числа специалистов произошло в 31 регионе.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату.