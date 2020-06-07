Минздрав: В Нижнем Тагиле хватает коек для больных коронавирусом

По данным Минздрава, на сегодняшний день загруженность системы здравоохранения Нижнего Тагила не вызывает опасений. Как рассказали АН «Между строк» в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, из-за эпидемиологической обстановки закономерно возросла нагрузка на инфекционную больницу.

«Ситуация внутри медицинского учреждения постоянно меняется из-за выписок и новых госпитализаций», — пояснили в оперштабе, напомнив, что для больных COVID-19 и пневмониями было дополнительно перепрофилировано 205 коек в санатории «Руш».

Ранее Znak.com писал со ссылкой на источник в региональном Минздраве, что в стационарах Екатеринбурга, подготовленных для приёма пациентов с коронавирусом и пневмониями, осталось 5% свободных коек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».