Минздрав сообщил о восстановлении лёгких у 53% тяжело переболевших коронавирусом за три недели

У 53% пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, лёгкие восстанавливаются через три недели, сообщил «Интерфаксу» главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Через три недели у 53% выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в лёгких. А в больницы попадают самые тяжёлые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжёлых последствий», — заявил Авдеев.

По его словам, ношение защитной маски на улице «неполезно», но необходимо, чтобы свести к минимуму контакты людей. Он пояснил, что если на улице собеседники находятся друг от друга на расстоянии 1,5–2 метра, то маски-перчатки не имеют смысла.

На сегодняшний день в России выявлено больше 396 тысяч заболевших.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».