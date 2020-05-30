В Свердловской области зарегистрирован 261 новый случай заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле — 16 новых заражённых

На территории Свердловской области на сегодняшний день обнаружен 261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус выявлен у жителей Екатеринбурга (+193), Нижнего Тагила (+16), Асбеста, Алапаевского, Арамильского, Артинского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Кушвы, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского и Сысертского городских округов, Уральского. Всего в регионе зарегистрировано 5184 случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Состояние 71 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 53 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 354. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», — рассказали в штабе.

Зарегистрирован ещё один случай смерти больного коронавирусом. Общее число случаев — 26.

В России за последние сутки выявлено 8952 новых случая коронавируса в 83 регионах, 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровело 8212 человек. Всего на сегодня выявлено 396575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4555 летальных исходов, выздоровело 167469 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».