Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по ситуации с инфекцией в стране сообщил, что российская компания разработала препарат для лечения коронавируса, пишет РБК.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог», — сказал он.

По его словам, уже готова партия для клинических испытаний. Мурашко отметил, что в течение 10–12 суток специалисты оценят результаты доклинических исследований. Министр рассказал, что ведомство видит риски дефицита некоторых лекарств, поэтому в стране установили лимиты по 17 препаратам, остатки которых нужно контролировать.

«Для того чтобы можно было ввезти препараты из стран, дополнительно не зарегистрированные на территории России, что, в общем, сегодня уже используется, мы отработали на выходных с Индией», — сказал он.

Мурашко отметил, что страна заблокировала поставку лекарств, однако индийская компания согласилась восстановить поставку лекарств в Россию.

Ранее в апреле советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщил, что пока в мире не существует однозначно эффективного лекарства от коронавируса — по его словам, сейчас для лечения пациентов с инфекцией применяют комбинацию из нескольких препаратов.

По данным японских учёных, размножение коронавируса может блокировать антиретровирусный препарат «Нелфинавир». В сочетании с другими лекарствами его используют против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».