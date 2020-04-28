Минздрав разрешил клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» среди пациентов с коронавирусом

Минздрав разрешил клинические испытания в Росиии японского препарата против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов с коронавирусом, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

«Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата "Фавипиравир" у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Клиническое исследование пройдёт в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России», — говорится в сообщении министерства.

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 93 558 человек.

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