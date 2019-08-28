Минздрав: Пять хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении

Пятеро хирургов центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила решили не увольняться после того, как в учреждении началась проверка, сообщает пресс-служба федерального Министерства здравоохранения. Ещё один хирург, написавший заявление, пока находится в отпуске.

В больнице продолжает работать комиссия Минздрава России и Фонда обязательного медицинского страхования. На сегодня, по данным ведомства, в Нижнем Тагиле изменена маршрутизация пациентов хирургии, что должно исключить дополнительную нагрузку на хирургов ЦГБ № 1. Со 2 сентября в больнице будут работать два новых хирурга, туда также направлены специалисты ГБУЗ СО «Областная клиническая больница № 1» и клинические ординаторы. В Минздраве также обещали произвести стимулирующую выплату за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что все хирурги в Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. В конце июля аналогичная ситуация была и в Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила. Врачи недовольны низкими зарплатами при чрезмерно высокой нагрузке.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков накануне заявил, что в течение двух недель будут выработаны предложения по решению проблемы. Кроме того, он сказал, что к виновным лицам будут применены меры вплоть до административного наказания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после инцидента поручил провести опрос жителей региона о качестве медицинской помощи, а среди врачей и среднего медицинского персонала — опрос об условиях труда и зарплатах.