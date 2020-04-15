Минздрав признал неготовность ряда регионов к работе с больными коронавирусом в большом объёме

Более половины регионов готовы оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом в полном объёме, однако часть регионов, где заболеваемость низкая, к такой работе не готовы, сообщил в интервью в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» глава Минздрава Михаил Мурашко.

«28 апреля должны все регионы оказаться в полной расчётной готовности, мобилизованной медицинской службы. И мы видим, что на сегодня уже больше 50% регионов её прошли. Но мы видим те регионы, которые не полностью её прошли или медленно движутся непосредственно к достижению цели», — сказал Мурашко.

По словам министра, есть ряд регионов, неготовых к работе с больными коронавирусом в большом объёме.

«Мы видим, что сегодня по тем регионам, где ещё не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, есть неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объёмах», — подчеркнул Мурашко.

Министр отметил, что персонал медицинских организаций, которые не вовлечены в процесс оказания помощи больным коронавирусом, не готов к работе с такими больными.

«Персонал считает, что это заболевание будет лечиться только в тех клиниках, которые развёрнуты по этому профилю... Это не так, они должны быть готовы все. И меня сейчас больше всего настораживают именно все остальные медицинские организации, которые оказывают плановую и экстренную помощь, и медицинский персонал, вот он должен быть готов», — добавил Мурашко.

Он также сообщил, что в настоящий момент прорабатывается увеличение мощностей по производству средств индивидуальной защиты для медиков.

«Сегодня мы видим, что есть определённые места, в которых действительно сталкиваемся с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков, что на несколько дней хватает, поэтому срочно туда перебрасывается», — сообщил Мурашко.

Он уточнил, что что сейчас работает специальная рабочая группа, которая отслеживает, где есть дефицит по средствам индивидуальной защиты, чтобы своевременно его пополнять.

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