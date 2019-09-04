Минздрав пообещал ускорить регистрацию препарата от судорог «Фризиум» в России

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство планирует максимально ускорить регистрацию «Фризиума» в России, если производитель лекарства подаст такое заявление.

По данным РИА Новости, Московский эндокринный завод уже закупил 10 тысяч упаковок препарата. Проведённая в августе проверка подтвердила его эффективность. В Минздраве считают, что данный препарат необходим 2-3 тысячам российских детей с эпилепсией.

Напомним, 16 июля в одном из почтовых отделений Москвы была задержана Елена Боголюбова — женщина пришла получить рекомендованный врачом «Фризиум» для своего больного сына. Её продержали в отделении семь часов. После широкой огласки все обвинения с Боголюбовой были сняты, однако, 12 августа в Москве произошёл аналогичный случай с матерью другого больного ребёнка.