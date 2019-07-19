МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую по почте лекарство для сына

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребёнка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Полиция изучила поступившие из Московской таможни данные, их изучение показало, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Принято решение о возврате материалов проверки в таможню.

Елена Боголюбова заказала через интернет для сына, страдающего от болезни Баттена, рекомендованное врачом лекарство от судорог «Фризиум». 16 июля она пришла в почтовое отделение, чтобы получить посылку. В этот момент ей сообщили, что она задержана за получение контрабанды. Женщину держали в отделении семь часов.

«Фризиум» относится к психотропным лекарственным средствам, в России не зарегистрирован. Полных аналогов «Фризиума» в России нет, а у препаратов той же группы серьёзные побочные эффекты. Пресс-служба МВД заявляла, что сотрудники полиции не участвовали в задержании Боголюбовой. Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство. На инцидент отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — он отметил, что Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребёнка. Песков назвал ситуацию злоупотреблением и отметил, что Кремль в связи с этим обратится в Минздрав и потребует от ведомства навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Песков добавил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на последней прямой линии с Владимиром Путиным, тогда министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией.

Летом 2018 года в Москве было возбуждено уголовное дело против матери ребёнка-инвалида Екатерины Конновой, которая хотела продать оставшиеся у неё излишки диазепама и договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался сотрудником полиции, женщину задержали с поличным. Ей вменили сбыт наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, позже его закрыли.