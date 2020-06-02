Минздрав опроверг сведения о дефиците средств защиты для медиков

В начале пандемии коронавируса в России наблюдались проблемы со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков, однако сейчас их дефицита в регионах нет, со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко пишет РБК.

«В начале периода распространения коронавирусной инфекции мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объёмов средств индивидуальной защиты», — сказал он.

Он отметил, что до начала распространения коронавируса спрос на большинство СИЗ был незначительным, в связи с чем российские и зарубежные производители столкнулись со взрывным спросом, который было удовлетворить непросто.

«На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», — убеждён замминистра.

Накануне стало известно, что экспертная группа врачей направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно устранить сохраняющийся дефицит средств индивидуальной защиты перед возможной второй волной заболевания коронавирусной инфекцией осенью 2020 года. Утром 2 июня пресс-служба ведомства отчиталась об увеличении запасов средств защиты для медиков в российских регионах: количество медицинских халатов выросло в 3,5 раза (до 9,2 миллиона штук), защитных комбинезонов — в 14,7 раза (до 5 миллионов штук), респираторов — в 5,4 раза (до 6,8 миллиона штук), медицинских масок — в 2,1 раза (до 105,1 миллиона штук), медицинских перчаток — в 1,2 раза (до 228,6 миллиона пар).

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