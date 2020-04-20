Общество

Минздрав Краснодарского края вступился за чиновницу, отчитавшую медиков за нежелание шить бахилы

20.04.2020 22:56
Минздрав Краснодарского края вступился за чиновницу, отчитавшую медиков за нежелание шить бахилы

Минздрав Краснодарского края поддержал замминистра здравоохранения Валентину Игнатенко, которая отчитала медицинских работников региона за то, что они сами не шьют себе бахилы и другие средства защиты.

«Пошив отдельных элементов индивидуальной защиты — марлевых масок, тканевых бахил — всегда являлся обычной практикой медучреждений и входит в обязанности младшего медицинского персонала», — цитирует «Медуза» заявление ведомства.

Напомним, Игнатенко в ходе онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и пристыдила врачей центральной районной больницы Усть-Лабинска за то, что им привезли защитные костюмы сотрудники стоматологии. Чиновница заявила, что для того, чтобы сделать бахилы, достаточно «две тряпочки сшить»; для этой работы, по её мнению, достаточно «посадить двух-трёх санитарок» или попросить местных жительниц, заплатив им по тысяче рублей.

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Фото: 
ruspekh.ru
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