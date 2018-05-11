Минюст РФ заявил в ООН о защищённости прав россиян на свободу мысли и слова

Министерство юстиции представило в ООН доклад о правах человека в России, пишет «Интерфакс».

В документе отмечается, что право граждан России проводить мирные массовые акции и свободно выказывать свое мнение гарантируется Конституцией страны.

«Конституция гарантирует право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Осуществление данного права является важной формой участия граждан в управлении делами государства», - говорится в докладе.

В нём отмечается, что свобода мысли и слова, а также право на мирные собрания гарантируются каждому.

«Согласно статьям 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах осуществление этих прав и свобод может быть сопряжено с ограничениями, которые установлены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах охраны государственной или общественной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц», - заявляют в Минюсте.

В ведомстве считают, что «нормы российского законодательства не создают непропорциональных ограничений для пользования правом на свободу мирных собраний и выражения мнения».

«Законодательство предусматривает уведомительный порядок проведения публичных мероприятий. Орган власти может отказать в согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, если уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с законом не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении указано место, в котором в соответствии с законом проведение публичного мероприятия запрещается», - говорится в докладе.

В ведомстве напоминают, что граждане и организации имеют возможность оспорить решения властей в судебном порядке. В Минюсте также напомнили, что в законодательство о собраниях внесены изменения, «дифференцирующие гражданско-правовую ответственность организатора публичного мероприятия, а также административную ответственность участников публичных мероприятий».

«Расширены гарантии прав организаторов и участников публичных мероприятий, в том числе в части обеспечения уведомительного порядке проведения таких мероприятий и ограничения усмотрения властей по их согласованию», - говорится в документе.

Напомним, в последние годы региональные власти часто отказываются согласовать уличные акции представителей оппозиции в намеченных ими местах, предлагая альтернативные варианты в других точках, которые не устраивают организаторов. В результате оппозиционеры и их сторонники выходят на несогласованные акции, что приводит к их задержаниям и привлечению к административной ответственности.