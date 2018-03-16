Минюст признал право ФСБ начать работу по «пакету Яровой» до принятия закона

Министерство юстиции не нашло нарушений в том факте, что приказ ФСБ о передаче ключей шифрования переписки был подписан ещё до принятия «пакета Яровой», дающего такие полномочия, со ссылкой на возражения Минюста на иск Telegram, поданный в Верховный суд, пишут «Ведомости».

По мнению министерства, такая спешка не повлияла на законность приказа. Несмотря на то, что приказ ФСБ подписан 19 июля 2016 года, а «пакет Яровой» принят 20 июля, ведомственный документ вступил в силу только через месяц — 23 августа, когда его зарегистрировали в Минюсте и опубликовали.

Сама ФСБ в своем возражении на иск заметила, что не обязана была выносить приказ на общественное обсуждение, так как для этого было поручение президента и правительства.

В то же время представляющий Telegram в суде адвокат международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев заметил, что ему неизвестны другие случаи, когда направленный на реализацию федерального закона нормативный акт принимали до вступления в силу самого закона. При этом известно очень много примеров обратного — например, НКО-иноагенты несколько месяцев ждали, когда Минюст определит порядок исключения их из реестра.

Напомним, в конце 2017 года суд оштрафовал Telegram за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Штраф даёт Роскомнадзору основания для блокировки мессенджера на территории России. Пока ведомство этим правом не воспользовалось.

Telegram подал иск в Верховный суд с требованием признать недействующим приказ ФСБ из-за нарушения процедуры его принятия, иск будет рассмотрен 20 марта.