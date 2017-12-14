Минюст признал иностранным агентом занимающуюся профилактикой ВИЧ организацию

Две общественные организации Алтайского края признали иностранными агентами, сообщается на сайте Минюста.

Общественная просветительская организация в сфере охраны здоровья «Выбор» помогает в психолого-социальной реабилитации ВИЧ-положительных людей и их окружения. Председатель совета организации Елена Мельникова рассказала местному изданию «Тайга.инфо», что они осуществляли свою деятельность на деньги муниципального гранта.

Ранее в реестр была внесена омская организация «Сибальт», которая работает в сфере профилактики ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путём.

Также иностранным агентом было признано алтайское общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие». По словам его председателя Геннадия Шейда, основания для включения движения в список иноагентов не выдерживают критики и выглядят политически мотивированными. Минюст объяснил своё решение тем, что в 2014 году «Согласие» получило от «Трансперенси Интернешнл — Россия» 25 тысяч рублей на проведение круглого стола о коррупции в лесной отрасли, рассказал Шейд. Другая претензия ведомства связана с поездкой Шейда на международную конференцию, для которой ему оплатили билет. Глава «Согласия» пояснил, что деньги на дорогу он получил как физическое лицо. Ещё одним поводом Минюст посчитал участие Шейда в «Рыжковских конференциях», однако он заверяет, что никогда не был их официальным организатором и просто оказывал помощь.

Ранее, в начале декабря, Минюст признал иноагентами некоммерческую организацию «Объединение перевозчиков России», которая выступает против системы «Платон». Решение было принято после внеплановой проверки документов организации. Сейчас в реестр иноагентов входит 85 организаций.