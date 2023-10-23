Минусовая температура и снег ожидаются в Нижнем Тагиле на предстоящей неделе

В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидается преимущественно пасмурная и снежная погода, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 23 октября, днём столбики термометров покажут до 0°C, ночью — до –2°C, возможен небольшой дождь и снег. Во вторник, 24 октября, дневная температура также составит 0°C, ожидается снег с дождём и пасмурная погода, ночью — до –2°C. В среду, 25 октября, синоптики обещают малооблачную погоду, выглянет солнце, температура воздуха днём –1°C, ночью –4°C.

С четверга в городе установится минусовая температура воздуха, днём до –2°C, ночью до –4°C . Осадков в этот день не ожидается. В пятницу, 27 октября, будет пасмурно, без осадков, днём –2°C , ночью до –4°C. В субботу, 28 октября, будет пасмурно и пойдёт снег, температура воздуха днём –4°C, ночью до –7°C. В воскресенье, 29 октября, также будет пасмурно, столбики термометров покажут днём –4°C, ночью — до –7°C.