Минтруд сократил список запрещённых для женщин профессий

Министерство труда и социальной защиты РФ пересмотрело список запрещённых для россиянок профессий. Соответствующий документ 4 июля был опубликован на сайте ведомства.

Список из 456 профессий, официально недоступных в России женщинам был создан ещё 19 лет назад. В обновлённом документе с 1 января 2021 года запрещёнными останутся лишь 98 видов работ.

Совсем скоро россиянки смогут работать дальнобойщицами, служить на морских судах боцманами, шкиперами и матросами, быть парашютистками, машинистками электропоезда, трактористками, заниматься промышленным рыболовством, а также выполнять ремонтные работы в автомастерских, за исключением ремонта двигателей.

Запрещёнными остануться 20 сфер. В их числе химические производства, добыча нефти и газа, открытые горные работы, строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений. Также сохранится запрет на работу огнеборцами, авиамеханниками, чистильщиками канализации.

Согласно данным Росстата, в России заработная плата женщин составляет 71,7% от среднего заработка мужчин. Сейчас Россия находится на 34 месте в рейтинге гендерного равенства Всемирного банка, разделяя эту позицию с Марокко, Угандой и Бурунди.