Минтруд предложил взыскивать долги по зарплате без суда

Минтруд предлагает разрешить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания долгов по зарплате, пишет РБК. Соответствующие поправки в законопроект опубликованы на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Сейчас приставы могут взыскать с работодателя долги по зарплате только после решения суда. По новой схеме, которую предлагает Минтруд, если работодатель не погасил долг в срок, трудовой инспектор может направить в Федеральную службу судебных приставов исполнительный документ. Этот же документ получит работодатель, у него будет десять дней на то, чтобы обжаловать решение трудового инспектора в суде. Взыскать задолженность у работодателя судебный пристав может в течение двух месяцев.

Профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) поддержала поправки, сообщила зампредседателя ФНПР Нина Кузьмина.

«Суды перегружены этими вопросами, судебный департамент тоже перегружен, поэтому расширение полномочий трудовой инспекции в части восстановления нарушенных прав работников было бы хорошо», — отметила она.

На 1 октября, по данным Росстата, суммарные долги работодателей по зарплате составили 3,1 млрд рублей. За первое полугодие 2018 года в Роструд поступило почти 84 тысячи обращений граждан в связи с задержкой зарплаты.