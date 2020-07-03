Минтруд планирует ввести обязательный экзамен по русскому языку при поступлении на госслужбу

Министерство труда и социальной защиты намерено до 15 сентября внести в Госдуму законопроект, делающий обязательным условием при поступлении на государственную и муниципальную службу экзамен на знания норм современного русского языка, пишут «Известия».

Готовящиеся изменения в федеральный закон о государственном языке предполагают «оценку соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ». В Минтруда поясняют, что поручения подготовить такой законопроект дал Владимир Путин по итогам заседания Совета при Президенте по русскому языку, который состоялся ещё в ноябре 2019 года.

Сам перечень поручений был опубликован на сайте Кремля в марте, в нём действительно говорится о необходимости предусмотреть механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны, а также осуществить контроль за соблюдением норм и правил госслужащими.

«Известия» отмечают, что закон готовы поддержать в Госдуме — опрошенные представители разных фракций признавались, что им часто приходится сталкиваться с документами, написанными таким языком, что их содержание с трудом поддаётся пониманию. Ещё больше инициативу одобряют представители образовательного и научного сообщества — по их словам, давно стало проблемой, что многие документы, принимаемые на разных уровнях власти, составлены абсолютно безграмотно, с нарушением литературных норм, что как минимум затрудняет их понимание и создаёт предпосылки для неправильного толкования.

Статус русского языка как государственного и языка государствообразующего народа будет закреплён в Конституции РФ по итогам голосования за поправки к Основному закону, проходившего с 25 июня по 1 июля.