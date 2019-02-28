Общество
Экономика

Минтруд опроверг информацию о предстоящих весной массовых увольнениях

28.02.2019 12:11

Министерство труда и социальной защиты назвало информацию о массовых увольнениях, о которых ранее писали «Известия», не соответствующей действительности и заявило о стабильной ситуации на рынке труда, пишет «Интерфакс».

«По прогнозу Минэкономразвития России, в 20192021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года примерно 4,74,8 %», заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что данные мониторинга базируются на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. При этом численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе.

«В целом динамика движения рабочей силы остаётся стабильной в течение последних лет», отмечают в пресс-службе.

В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, напомнили в ведомстве. Однако это не значит, что все работники будут уволены: часто происходит реорганизация или реструктуризация организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места.

«Также ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т. д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый», говорится в сообщении пресс-службы.

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