Минтруд опроверг информацию о предстоящих весной массовых увольнениях

Министерство труда и социальной защиты назвало информацию о массовых увольнениях, о которых ранее писали «Известия», не соответствующей действительности и заявило о стабильной ситуации на рынке труда, пишет «Интерфакс».

«По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019–2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года — примерно 4,7–4,8 %», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что данные мониторинга базируются на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. При этом численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе.

«В целом динамика движения рабочей силы остаётся стабильной в течение последних лет», — отмечают в пресс-службе.

В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, напомнили в ведомстве. Однако это не значит, что все работники будут уволены: часто происходит реорганизация или реструктуризация организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места.