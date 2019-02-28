Весной под сокращение рискуют попасть свыше 4,5 тыс. жителей Свердловской области

Минтруд со ссылкой на сведения служб занятости и информацию от работодателей составил список профессий, работники которых сильнее всех рискуют попасть под сокращение весной 2019 года, пишут «Известия». Больше всего риск попасть под увольнение грозит специалистам сферы автомобилестроения, а также сотрудникам транспортной и финансовой сферы.

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тысячи человек. Большая часть из них работает в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области — в ней увольнения могут коснуться 4,5 тысячи человек. Основные причины — санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке, полагают эксперты.

По закону работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения, при этом ему необходимо предложить работнику альтернативные вакансии в организации. В случае ухода гражданину выплачивается выходное пособие в размере месячной зарплаты. Тот, кто не смог устроиться на новое место в течение последующих двух месяцев, получает в этот период среднемесячный оклад.