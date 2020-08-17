Минтруд не поддержал предложение о выходном дне 31 декабря

Министерство труда и социальной защиты не поддержало инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных дней, сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать статью 110 Трудового кодекса», — говорится в ответе на инициативу депутата.

При этом в министерстве отметили, что рассмотрение такого варианта возможно в 2021 году.

Комментируя ответ Минтруда, Нилов написал, что «в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит», такое решение могут принять лишь администрации отдельных регионов.

Ранее сообщалось, что руководитель института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести в России выходной для родителей первоклассников на 1 сентября.