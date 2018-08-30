Минтранс выступил против единого экзамена по вождению

Министерство транспорта не поддержало идею ГИБДД ввести единый экзамен по вождению, объединив площадку и город, пишет «Коммерсантъ». Ведомство изложило свою позицию в письме, направленном в МВД.

По замыслу ГИБДД, водители должны в реальных условиях выполнять упражнения, которые сейчас сдают на площадке. Однако Минтранс опасается, что в городских условиях будет сложнее проверить навыки водителей грузовиков — например, умение трогаться на подъёме и сцепление прицепа с тягачом.

«Имеются риски нанесения вреда здоровью, имуществу других участников движения», — говорится в письме.

Ведомство также выступило против идеи ГИБДД постфактум аннулировать результаты экзаменов по вождению, если во время тестирования были допущены нарушения. В Минтрансе считают, что следствием этого станут «дополнительные издержки для водителей», которым придётся пересдавать экзамены из-за ошибок экзаменаторов.

По информации «Коммерсанта», претензии к предложению ГИБДД есть и у Минобрнауки, однако официально в министерстве свою позицию пока не подтвердили. Против единого экзамена по вождению ранее выступили автошколы, которые опасаются, что нововведение спровоцирует коррупцию и повысит аварийность на дорогах.

ГИБДД настаивает на реформе, утверждая, что она позволит сэкономить время граждан, а также уменьшить «затраты рабочего времени сотрудников экзаменационных подразделений».