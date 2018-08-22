Автошколы выступили против предложенной ГИБДД реформы обучения водителей

Несколько объединений автошкол выступили против инициированной ГИБДД масштабной реформы водительских экзаменов, пишет «Коммерсантъ». По мнению представителей автошкол, предлагаемые ведомством изменения повысят риск аварийности, коррупции, а также «тотального аннулирования результатов экзаменов».

Очень спорной нормой президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева считает предусмотренную проектом возможность аннулирования результатов экзаменов в результате тех или иных нарушений. На практике это может привести к тому, что, к примеру, при сдаче экзамена зимой в городе, где коммунальщики не успели убрать снег, часть обязательных упражнений (например, разворот) выполнить будет технически невозможно, но с юридической точки зрения это будет считаться нарушением.

«С введением такой нормы возникает риск тотальной отмены экзаменов по совершенно разным основаниям», — говорит она.

В ДОСААФ также опасаются, что предлагаемый ГИБДД подход «негативно скажется на работе автошкол», следует из письма организации. Федерация автошкол Татарстана указывает на то, что экзамен на площадке выполняет функцию фильтра, не позволяя претендентам со слабыми навыками вождения выехать в город. Если площадку отменить, может вырасти аварийность. Позицию Татарстана поддержала и Дальневосточная ассоциация автошкол: в городских условиях найти место для «специальных манёвров» крайне сложно, особенно при сдаче экзаменов на грузовиках и автобусах. Опасность может возникнуть, если ученик будет выполнять на улице параллельную парковку задним ходом (элемент экзамена на площадке), отмечают в ассоциации автошкол Республики Марий Эл. Заключения направили в ГИБДД и автошколы Кемерово, Курска, Саратова, Смоленска, Сызрани, Челябинска.