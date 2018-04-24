ГИБДД планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права

Государственная инспекция безопасности дорожного движения намерена объединить две части практического экзамена — площадку и город — в единый экзамен, со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова пишет «Коммерсантъ».

«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединённый экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — заявил Черников.

Он отметил, что сейчас не больше 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза.

Предлагаемые ГИБДД изменения обсуждаются в Минобрнауки.

«Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», — отметил Черников.

В начале апреля ГИБДД внесла серьёзные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь, в частности, идёт о вопросах про методы извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при термическом ожоге, правилах сердечно-лёгочной реанимации.