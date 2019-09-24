Минтранс Свердловской области предложил жителям региона обсудить итоги реализации приоритетного проекта БКАД

Команда национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Свердловской области запустила традиционный опрос о том, насколько уральцы довольны результатами дорожных ремонтов, сообщает департамент информполитики правительства региона.

Проголосовать можно до 1 октября на официальной странице нацпроекта Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте». Также в комментариях к опросу можно оставить свои замечания по качеству выполненных работ и предложения по участкам, которые необходимо отремонтировать.

Напомним, в текущем году в Свердловской области в рамках нацпроекта будет отремонтировано в общей сложности более 130 километров дорог, из них 80,2 километра приходится на региональные дороги, 20,4 километра — на екатеринбургские улицы, и 29,8 километра — на уличную сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено более 3 миллиардов рублей, в том числе 1,9 миллиарда — из федерального бюджета, 1,1 миллиарда — из регионального бюджета.

В Екатеринбурге ремонтировались участки улиц, на состояние которых активно жаловались горожане: это Малышева от Восточной до Высоцкого, Челюскинцев от проспекта Космонавтов до Смазчиков, Турбинная, Стрелочников, Щербакова, Шефская и другие.

Также по запросу горожан выбирались для ремонтов и улицы в Нижнем Тагиле. Среди региональных дорог для ремонта были выбраны участки, наиболее востребованные у свердловчан: это выездные магистрали из Екатеринбурга и Нижнего Тагила и дороги, активно участвующие в маятниковой миграции, такие как Серовский, Режевской и Полевской тракты.

Полный перечень дорожных объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, можно найти на сайте регионального Минтранса.

10 октября в 17.30 в здании администрации Екатеринбурга в аудитории 316 состоится общественное обсуждение планов ремонтных работ на следующий год. Планируется, что благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заметно увеличится доля дорог в нормативном состоянии, в два раза по сравнению с 2017 годом сократится число мест концентрации ДТП и на 10% сократится доля дорожной сети, работающей в режиме перегрузки.