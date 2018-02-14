Минтранс РФ предложил сбивать незаконно летающие беспилотники

В Министерстве транспорта РФ готовят законопроект, разрешающий сбивать беспилотники за полёты без разрешения в воздушном пространстве. По мнению чиновников, такие дроны должны быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены. Инициатива ведомства опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс предлагает наделить сотрудников полиции и Росгвардии полномочиями по контролю за соблюдением правил использования воздушного пространства и выявлению беспилотных воздушных судов — нарушителей. В министерстве считают, что такие меры необходимы в связи с угрозой применения беспилотников «в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий».

Напомним, что в прошлом году в России введена обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов, но процедура регистрации пока не работает, поскольку не утверждён порядок учёта.