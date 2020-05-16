Минтранс: Международное авиасообщение может быть восстановлено в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что международное сообщение, остановленное из-за пандемии коронавируса, может быть восстановлено уже в июле. При этом он отметил, что уже в июне планируется восстановить внутренние авиарейсы.

«Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у тёплого моря, набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы», — цитирует слова министра «Интерфакс».

Напомним, в конце марта 2020 года Россия остановила международное авиасообщение. В настоящее время разрешены лишь чартерные рейсы, доставляющие на родину российских граждан. При этом внутренние ограничения не вводились, но из-за снижения спроса авиакомпании самостоятельно приняли решение об отмене ряда рейсов.

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