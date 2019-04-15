Минпросвещения начнёт искать в школьных учебниках признаки неуважения к власти

Чиновники министерства просвещения начнут проверять учебные пособия на наличие информации, «направленной на формирование неуважительного отношения к России, её органам власти и основным религиям», со ссылкой на проект приказа ведомства пишет «Российская газета».

Также в учебниках будут искать информацию, оправдывающую жестокость и насилие, побуждающую детей к асоциальному поведению, дискредитирующую семейные ценности.

Издателей учебников обяжут публиковать имена экспертов, которые провели проверку, на обороте титульного листа. В случае если в издании обнаружится запрещённая законом информация, рецензент будет нести ответственность наравне с авторами. Сегодня издательства сами заказывают и оплачивают экспертизу.

Напомним, в феврале учебник «Экономика» не включили в федеральный перечень учебников, потому что он «не способствует любви к Родине».