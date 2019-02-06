«Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине». Минпросвещения исключило школьный учебник по экономике из федерального перечня из-за «непатриотичности»

Учебник «Экономика» для 10–11-х классов за авторством доктора наук Игоря Липсица исключили из Федерального перечня учебников (ФПУ) из-за того, что он «не способствует любви к родине», пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, издательство «Вита-Пресс» направило автору письмо с исправлениями, которые необходимо внести, чтобы учебник вернули в ФПУ. От Липсица потребовали «более корректного изложения современной экономической ситуации» и «исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию». Автора просят включить в свой курс сведения «о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

Издательство ссылается на рекомендации Российской академии образования (РАО).

Ранее, по словам Липсица, учебник получил от РАО и Российской академии наук положительную оценку, однако потом Министерство просвещения заказало повторную экспертизу, которую провели специалисты РАО и один преподаватель.

В РАО отказались комментировать рекомендации, которые получил автор учебника, переадресовав вопрос к Минпросвещения. Там же, в свою очередь, заявили, что не имеют отношения к приведённым выше формулировкам, и предположили, что за ними стоит издательство. В то же время «Коммерсантъ» ссылается на заключение экспертизы, в котором, в частности, присутствуют фразы: «вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине» и «приведённые примеры не способствуют любви к Родине».

Липсиц заявил, что готов внести в учебник «некоторые правки», однако писать про «взлёт экономики и патриотический порыв ради импортозамещения» не собирается.