Минпромторг сообщил о недоливе топлива более чем на половине российских АЗС

На автозаправках в России фактический недолив топлива превышает норму в два-три раза, со ссылкой на данные Минпромторга пишет ТАСС.

Проверки АЗС, проведённые в 2019 году в Центральном федеральном округе, зафиксировали недолив от 50 до 90 мл на 10 литров топлива при норме 25 мл.

«При измерении налива 50 литров фактический недолив составлял от 200 до 300 мл при норме не более 125 мл», — подчеркнули в ведомстве.

В Минпромторге констатируют, что недоливом бензина занимаются две трети российских АЗС. Исправить ситуацию способны оборотные штрафы, однако их введение правительство отложило до 2021 года, мотивировав это разработкой нового КоАПа, и пока кодекс не будет принят, все инициативы, которые предусматривают его изменение, блокируются. Принятие обновленного КоАПа ожидается в 2020 году, а вступит в силу он с 1 января 2021 года.

Ранее, летом 2018 года, Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила, что на 76% АЗС недоливают бензин, в результате чего реальная стоимость литра вырастает почти на 10 рублей. Выводы были сделаны на основе собственного исследования ФАР, проведённого в 13 регионах. Максимальный недолив топлива зафиксировали на заправках крупных федеральных и региональных сетей. В Независимом топливном союзе (НТС) признали, что такая проблема существует, но отметили, что она не такая распространённая, как пытаются показать её представители ФАР.

Позже стало известно, что российские власти подготовили законопроект об ужесточении наказания за недолив топлива на АЗС. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что новый штраф составит один процент от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. За повторные нарушения сумма штрафа увеличится до трёх процентов от выручки, но не менее двух миллионов рублей. Сейчас недолив топлива карается штрафом для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.