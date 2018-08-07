За недолив бензина АЗС будут штрафовать минимум на полмиллиона рублей

За недолив бензина АЗС могут начать штрафовать в размере 1% от выручки за предыдущий год. Минимальный штраф составит полмиллиона рублей. О соответствующем законопроекте сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн рублей», — отметил министр.

Ранее Росстандарт предложил штрафовать АЗС на 1% от годового оборота за недолив топлива, а при повторном нарушении — на 3%.

Напомним, в июле Федерация автовладельцев России опубликовала результаты своего исследования, согласно которым три четверти российских АЗС (76%) недоливают бензин. Правда, позднее независимый топливный союз раскритиковал это исследование. Специалистов возмутил метод измерения, который использовали специалисты ФАР, а также число проверенных АЗС — 34 (при 25 тысячах работающих в России заправок).