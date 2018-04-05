Минпромторг предложил ввести маркировку для продуктов

Минпромторг направил в правительство письмо с перечнем товаров, для которых предлагается ввести обязательную маркировку, пишут «Ведомости». В список попали разнообразные товары — продукты питания, бытовая химия, одежда, пиво, духи.

По информации издания, предложенный Минпромторгом перечень поддержала Федеральная налоговая служба. При этом окончательного решения по списку товаров, подлежащих обязательной маркировке нет, обсуждение продолжается.

Сейчас в России в обязательном порядке маркируются меховые изделия, летом 2018 года начнётся эксперимент по маркировке драгоценностей, с 2020 года должна стать обязательной маркировка для лекарств.

По информации «Коммерсанта», к 2024 году в России может быть развёрнута система сплошной прослеживаемости оборота товаров с помощью маркировки.