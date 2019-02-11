Минпромторг предложил вернуть в российские города ларьки

В российских городах имеет смысл вернуться на новом уровне к идее уличных торговых точек — ларьков и автолавок, заявил «Российской газете» заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По его словам, крупные торговые сети в России занимают 30–40% рынка, но производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, «гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов».

«Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием её в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах», — отметил чиновник.

По оценке, которую процитировал замминистра, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест, а новых автолавок в России появится не менее 50 тысяч.

«Дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура», — сказал Евтухов.

Минпромторг разработал законопроект о мобильной торговле ещё в 2017 году, однако правительство одобрило его только в начале декабря 2018 года. Он включает принцип «место меняется, бизнес сохраняется» и предусматривает заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта минимум на 5 лет с продлением без торгов.

Напомним, власти Москвы решили демонтировать все стихийные киоски в 2015 году, а в 2016 году начался их поэтапный снос. В 2017 году мэр столицы Сергей Собянин заявил, что программа сноса ларьков создала новые рабочие места в стационарных магазинах, «которые кратно перекрыли количество рабочих мест, которые город понёс от этих ларьков».