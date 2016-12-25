Минпромторг намерен разрешить онлайн-продажи алкоголя к 2018 году

В России к 2018 году планируют разрешить продажу алкоголя через интернет, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью порталу RNS. Алкоголь, считает министр, должен продаваться через сеть на тех же принципах, что и в рознице. Также Мантуров добавил, что разногласия и противоречия по вопросу легализации продажи алкоголя, лекарств и ювелирных украшений в интернете сняты.

«Осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным», – сообщил министр.

В России продажа спиртного через интернет запрещена с 2007 года. Минпромторг выступает за снятие этого запрета, считая, что это может помочь сократить нелегальный объём торговли. Онлайн-продажу также поддержал Минфин, с оговоркой на то, что она должна подчиняться правилам обычной торговли. За легализацию торговли алкоголем в интернете выступило и Минэкономразвития, с условием, что продажа будет ограничена по времени и возрасту.

Агентство новостей «Между строк»