Минприроды оценило все полезные ископаемые России в 55 трлн рублей

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России, пишет РБК. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Объектом оценки стали «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утверждённый технический проект и иная проектная документация на выполнение работ». То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов. Для оценки используется доходный подход — совокупность методов оценки, основанных на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов.

Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн рублей, стоимость газа — 11,3 трлн рублей, коксующегося угля — почти 2 трлн рублей. Кроме того, Минприроды оценило запасы железной руды (808 млрд рублей), алмазов (505 млрд рублей), золота (480 млрд рублей).

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 2017 год.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило: запасы нефти — в 9,04 млрд тонн, газа — в 14,47 трлн куб. м, золота — в 1407 тонн, алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Для сравнения: по данным британской BP (статистический ежегодник 2018), доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд тонн, природного газа — 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 тонн.